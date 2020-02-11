Başkan Kılınç özveriyle çalışan personellerini tebrik etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Kılınç özveriyle çalışan personellerini tebrik etti - Son Dakika

Başkan Kılınç özveriyle çalışan personellerini tebrik etti

6 saat önce

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 7/24 özveriyle çalışan Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeliyle bir araya gelerek, gayretli çalışmalarından ötürü tebrik etti.

Başkan Kılınç özveriyle çalışan personellerini tebrik etti, System.String[]

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 7/24 özveriyle çalışan Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeliyle bir araya gelerek, gayretli çalışmalarından ötürü tebrik etti.


Yaz kış demeden büyük bir özveri ve gayretle çalışan Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personelini ziyaret eden Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, emeklerinden dolayı itfaiyecileri tebrik edip, sorun ve taleplerini dinledi. Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü binasında gerçekleşen ziyarette konuşan Başkan Kılınç, önemli bir görev yürüten itfaiye personelinin gayretle çalıştığına dikkat çekerek, "Yangın başta olmak üzere her türlü doğal afette olay yerine giden ilk ekiplerden bir tanesi olan itfaiyecilerimiz büyük bir özveri ve fedakarlıkla görevini yürütmektedir. 7/24 halkımızın hizmetinde olan personelimizi gayretlerinden ötürü tebrik ediyorum" diye konuştu.


Konuşmanın ardından itfaiye personeli sorun ve taleplerini Başkan Kılınç'la paylaştı. - ADIYAMAN

Süleyman Kılınç, Adıyaman, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 04:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sahte hesapla Tokat genelinde kar tatili ilan ettiler
Son dakika: Gümüşhane-Trabzon karayolu Zigana Dağı mevkisinde çığ düştü 9 yaşındaki çocuk evinde ölü bulundu! Ablasının boğdu iddia edildi Burhan Kuzu'dan Zindaşti'yle ilgili iddialara yanıt: Yargı mensuplarımıza baskı yapmadım

Son Dakika Haberleri
23:19 Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'yla olan ilişkisi hakkında konuştu
21:41 Pamuk Pars; Yıldız Tilbe yüzünden 2 yıl mağdur oldum
21:41 Babil'in 5.Bölüm fragmanı yayınlandı
20:17 Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan, hamilelik süresinde sadece yarım kilo aldığını söyledi
19:41 Mahrem fotoğrafları ifşalanan Aslı Bekiroğlu kameralar karşına geçti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 23:42:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Kılınç özveriyle çalışan personellerini tebrik etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]