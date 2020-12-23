Başkan Kılınç, restorasyon çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, belediye tarafından tarihi çarşıda sürdürülen restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek sorumlulardan bilgi aldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Adıyaman turizmini canlandırmak amacıyla Adıyaman Belediyesi tarafından tarihi çarşıda sürdürülen restorasyon çalışmalarına devam ediliyor.

Çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, "Şehrimizin dokusuna ve tarihi kimliğine uygun çalışmalar içerisinde olmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda restorasyonuna başladığımız tarihi çarşımızdaki çalışmaları yerinde inceledik. İnşallah işyeri sahipleri ve esnafımızla el birliği içerisinde çok güzel bir projeyi daha ilimize kazandıracağız. Şimdiden şehrimize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.