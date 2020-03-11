Başkan Kılınç'tan, 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Kılınç'tan, 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü mesajı - Son Dakika

Başkan Kılınç'tan, 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü mesajı

7 saat önce

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Kılınç'tan, 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü mesajı, System.String[]

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 12 Mart İstiklal Marşının kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Millet olarak özgürlüğümüzün ortak sesini İstiklal Marşımızın içerisinde bulmuşuzdur. Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un millet ve hürriyet duyarlılığı İstiklal Marşı ile dile gelmiştir. İstiklal Marşı hürriyet neşemizin en iyi zenginliğidir. İstiklal Marşı milletimizin mukaddesleri uğruna yemin ettiği manzum ifadedir. Her zaman ilkelerine bağlı milletin torunları olarak İstiklal Marşı sözlerine layık olmanın gayreti içerisinde çalışmalıyız. Dünyanın neresinde olursak olalım millet olarak hürriyet ve istikbalimizi çağdan çağa taşımanın heyecanını yüreğimizde her zaman hissetmeliyiz. İstiklal Marşımızın kabulünün yıl dönümü dolaysıyla bu ulvi eseri milletimize hediye eden Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'a Allah'tan rahmet dilerim" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Mehmet Akif Ersoy, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 04:40 Kaynak: İHA
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