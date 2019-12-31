Başkan Kılınç'tan 2020 mesajı - Son Dakika
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Başkan Kılınç'tan 2020 mesajı

8 saat önce

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, yeni yıl nedeniyle yayımladığı mesajında 2020 yılında Türkiye'de ve tüm dünyada barış, sevgi ve hoşgörünün hakim olması temennisinde bulunduAdıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 2020 yılı mesajında barış ve kardeşliğe vurgu yaptı.

Başkan Kılınç'tan 2020 mesajı, System.String[]

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, yeni yıl nedeniyle yayımladığı mesajında 2020 yılında Türkiye'de ve tüm dünyada barış, sevgi ve hoşgörünün hakim olması temennisinde bulundu


Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 2020 yılı mesajında barış ve kardeşliğe vurgu yaptı. Başkan Kılınç mesajında, 2019 yılının acısıyla tatlısıyla geride kaldığını, 2020 yılının da tüm insanlığa hayırlar getirmesini dileyerek, "Yeni ümit ve beklentilerle yeni bir yıla daha giriyoruz. Yeni yılda öncelikli dileğimiz, ülkemiz ve tüm dünyada barışın, sevginin ve hoşgörünün egemen olması, insanlarımızın refah içinde yaşamasıdır. Özellikle Müslüman coğrafyasında yaşanan acıların son bulması, ülkemiz ve memleketimizin yaşadığı problemlerin sona ermesi nasıl dileğimizse, olumlu gelişmelerin yaşanacağı, insanımızın huzur, refah ve mutluluğunun artacağı da en büyük inancımızdır" ifadelerini kullandı.


1 Ocak tarihinin hem yeni bir yılın başlangıcı, hem de Mekke'nin Fethi'nin yıl dönümü olduğunu hatırlatan Kılınç'ın mesajında, "İnşallah 2020 ve sonrasındaki yıllar ülkemiz, İslam alemi ve dünyamız için daha güzel olur. Bu vesileyle tüm Müslümanların '1 Ocak Mekke'nin Fethi'nin yıl dönümünü kutluyorum. Rabbim bizlere her zaman Müslümanların zaferlerine şahitlik etmemizi nasip etsin inşallah. Göreve geldiğimiz günden bu yana ilimizin eksiklerini analiz edip, çalışmalarımızı hep bu yönde yaptık. İnşallah yaptığımız çalışmalar neticesinde ilimizin köklü sorunlarını bir bir çözeceğiz. Bu anlamda yapımı devam eden farklı seviyeli köprülü kavşak, millet bahçesi, oturakçı pazarı restorasyonu, kentsel dönüşüm ve diğer çalışmaların birçoğu 2020 yılında büyük ölçüde tamamlanacak. Bu projelerden sonrada yeni projeleri hayata geçirmek için ara vermeden çalışmalarımıza devam edeceğiz inşallah. Bu anlamda desteklerini ve dualarını her zaman yanımızda gördüğümüz halkımıza çok teşekkür ediyor, hepsinin yeni yılını kutluyorum" ifadeleri yer aldı. - ADIYAMAN

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 04:34 Kaynak: İHA
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