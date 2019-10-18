Son Dakika Haberleri: Başkan Kılınç'tan Barış Pınarı Harekatı değerlendirmesi
Son Dakika Güncel Başkan Kılınç'tan Barış Pınarı Harekatı değerlendirmesi

Başkan Kılınç'tan Barış Pınarı Harekatı değerlendirmesi

1 saat önce

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Suriye'de sürdürülen operasyona yönelik varılan anlaşmayı değerlendirerek, Cumhurbaşkanının dik duruşu, milletin ve ordunun birliğiyle hem sahada, hem de masada kazanan tarafın Türkiye olduğunu söyledi.

Başkan Kılınç'tan Barış Pınarı Harekatı değerlendirmesi, System.String[]

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Suriye'de sürdürülen operasyona yönelik varılan anlaşmayı değerlendirerek, Cumhurbaşkanının dik duruşu, milletin ve ordunun birliğiyle hem sahada, hem de masada kazanan tarafın Türkiye olduğunu söyledi.


Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Türk heyeti ile ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in başkanlığındaki ABD heyetinin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik operasyonun durumuna ilişkin vardığı anlaşmayı değerlendirdi. Başkan Kılınç konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Milletimizin birliği, ordumuzun cesareti, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı ve dik duruşu sayesinde Türkiye hem sahada hem masada kazandı. Barış Pınarı Harekatı'nda hedef güvenli bölge oluşturmaktı. İstediğimizi aldık. Türkiye bölgede strateji geliştiren güçlü bir ülke olduğunu bir kez daha gösterdi" dedi. - ADIYAMAN

Süleyman Kılınç, Adıyaman, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 05:08 Kaynak: İHA
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