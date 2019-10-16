Son Dakika Haberleri: Başkan Kılınç'tan baş sağlığı mesajı
Son Dakika Güncel Başkan Kılınç'tan baş sağlığı mesajı

Başkan Kılınç'tan baş sağlığı mesajı

40 dakika önce

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında Münbiç kırsalında teröristlerce düzenlenen havanlı saldırıda şehit olan Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık ile hemşerimiz Piyade Uzman Onbaşı Mesut Çelik için başsağlığı mesajı yayımladı.

Başkan Kılınç'tan baş sağlığı mesajı, System.String[]

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında Münbiç kırsalında teröristlerce düzenlenen havanlı saldırıda şehit olan Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık ile hemşerimiz Piyade Uzman Onbaşı Mesut Çelik için başsağlığı mesajı yayımladı.


Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık ile hemşerimiz Piyade Uzman Onbaşı Mesut Çelik'in baba evine düşen ateşin tüm Türkiye'yi sardığını da sözlerine ekleyen Başkan Kılınç, " Suriye'nin Kuzey'inde terör örgütlerine yönelik gerçekleştirdiğimiz 'Barış Pınarı Harekatı'na katılarak vatanı ve milleti için gözünü kırpmadan canını veren kardeşlerimizin acısı tüm ülkeyi sardı. Türk milleti olarak, tarihi boyunca içerideki ve dışarıdaki hainlerle mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetlerimize olan desteğimiz ve güvenimiz sonuna kadar devam edecektir. Dualarımız her zaman Mehmetçiğimizle beraber olacak. Şahadet şerbeti içen kahraman askerimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Barış Pınarı Harekatı, Çelebi, Piyade, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 04:37 Kaynak: İHA
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