Başkan Kılınç'tan demokrasi ve milli birlik günü mesajı - Son Dakika

Başkan Kılınç'tan demokrasi ve milli birlik günü mesajı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 15 Temmuz hain darbe kalkışmasının 4. yıldönümü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 15 Temmuz hain darbe kalkışmasının 4. yıldönümü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilmek istenen ancak Türk milletinin iradeli duruşuyla bir zafere dönüşen darbe girişiminin 4. yıl dönümü nedeniyle açıklamada bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 15 Temmuz'u unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını dile getirdi. Korona virüs tedbirleri kapsamında bu yıl 15 Temmuz etkinliklerinin daha sınırlı olacağını söyleyen Başkan Kılınç, "15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ terör örgütü mensuplarınca düzenlenen hain darbe girişiminin dördüncü yıldönümündeyiz. Dış mihrakların desteğiyle başlatılan bu hain teşebbüs çok şükür ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ve hainlere karşı dimdik ayakta duran halkımız sayesinde bir demokrasi şölenine dönüşmüştü. Kimse unutmasın ki, üç tarafı deniz, dört tarafı da düşmanlarla çevrili olan ülkemiz Allah'ın izniyle ilelebet var olmaya devam edecektir. Her geçen gün büyüyen Türkiye'yi hazmedemeyen dış mihraklar bundan sonra da boş durmayacaklardır elbette. Ancak böyle dirayetli, yüreği vatan sevgisiyle dolu millete karşı da istediklerini hiçbir zaman gerçeğe dönüştüremeyeceklerdir Allah'ın izniyle. Bunun için millet olarak, özellikle de gençlerimiz çok dikkatli olmalı. Bu vatana sahip çıkıp, birlik ve beraberliğimizi sürdürebilirsek hepimiz kazanırız. Bunun içinde hepimize görevler düşüyor. 15 Temmuz Çarşamba günü gündüz protokolün şehitlik ziyareti ile başlayacak olan etkinlikler, saat 14.00'da Demokrasi Parkında açılacak olan Resim Sergisiyle devam edecek. Saat 20.00'da Hükumet Meydanında başlayacak olan gece programı ise saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayıp, Kur'an-ı Kerim tilaveti, protokol üyelerinin konuşmaları, söylenecek ilahiler ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın halka hitabı ile devam edecek. Cumhurbaşkanımızın hitabından sonra selaların okunup, duaların edilmesinden sonra meydanı dolduran halkımıza çeşitli ikramlarda bulunulacak ve 15 Temmuz temalı sinevizyon gösterisinden sonra Sabah Namazı öncesi program sona erecek. Tüm halkımızı programımıza davet ediyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Süleyman Kılınç, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 11:11 Kaynak: İHA

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