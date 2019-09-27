Son Dakika Haberleri: Başkan Kılınç'tan Dünya Turizm Günü mesajı
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Başkan Kılınç'tan Dünya Turizm Günü mesajı

5 dakika önce

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Dünya Turizm Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, turizmin ekonomi için oldukça önemli olduğuna dikkat çekti.

Başkan Kılınç'tan Dünya Turizm Günü mesajı, System.String[]

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Dünya Turizm Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, turizmin ekonomi için oldukça önemli olduğuna dikkat çekti.


Tüm dünyada turizm bilincinin oluşturulması ve turizmin çevresel, ekonomik, politik ve sosyo-kültürel öneminin vurgulanması amacıyla her yıl 27 Eylül'de kutlanan Dünya Turizm Günü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımlayan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, turizmin ülke ekonomileri için oldukça önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.


Başkan Kılınç mesajında, Adıyaman'ın da yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekecek onlarca önemli değere, kültüre ve güzelliğe sahip olduğunu da belirterek, herkesi hoşgörü kenti Adıyaman'a davet etti.


Kılınç sözlerinin devamında, "Adıyaman eşsiz tarihi, muhteşem doğası ve keşfedilmeyi bekleyen güzellikleriyle günümüz turizminde mutlaka görülmesi gereken kentlerin başında geliyor. Safvan Bin Muattal Hazretlerinin Türbesinden Nemrut Dağı'na, Perra Antik Kenti'nde daha onlarca önemli değerin hepsine sahip olan ilimizde, yerli ve yabancı turistlerimizi ağırlamaktan, onlara şehrimizin güzelliklerini, hoşgörüsünü ve eşsiz tatlarını sunmaktan büyük memnuniyet duyacağımızı belirtmek istiyorum. Gelsinler ve bu kentin eşsiz güzelliklerini kendileri görsünler" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Dünya Turizm Günü, Süleyman Kılınç, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 05:29 Kaynak: İHA
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