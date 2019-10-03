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Başkan Kılınç'tan, Emniyet Müdürü Ergüder'e hayırlı olsun

4 dakika önce

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan İbrahim Ergüder'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Kılınç'tan, Emniyet Müdürü Ergüder'e hayırlı olsun, System.String[]

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan İbrahim Ergüder'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Uşak İl Emniyet Müdürlüğü görevinden Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan İbrahim Ergüder ile bir araya geldi.


Ziyarette yeni Emniyet Müdürü Ergüder'le bir süre sohbet eden Belediye Başkanı Kılınç, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunup başarılar diledi.


Adıyaman İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ise ziyaretinden dolayı Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a teşekkür edip, el birliğiyle Adıyaman'da güzel işler yapacaklarına inandığını dile getirdi. - ADIYAMAN

Emniyet Müdürlüğü, İbrahim Ergüder, Süleyman Kılınç, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 03:04 Kaynak: İHA
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