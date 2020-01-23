Başkan Kılınç'tan engelli vatandaşa tekerlekli sandalye - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Kılınç'tan engelli vatandaşa tekerlekli sandalye - Son Dakika

Başkan Kılınç'tan engelli vatandaşa tekerlekli sandalye

6 saat önce

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, omurilik felçli 5 çocuk annesi Ayten Arslan'a, tekerlekli sandalye hediye etti.

Başkan Kılınç'tan engelli vatandaşa tekerlekli sandalye, System.String[]

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, omurilik felçli 5 çocuk annesi Ayten Arslan'a, tekerlekli sandalye hediye etti.


Adıyaman şehir merkezinde ikamet eden, engelli Ayten Arslan'a, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, tekerlekli sandalye hediye ederek, yüzünü güldürdü. Ayten Arslan'ı evinde ziyaret eden Başkan Kılınç, engelli vatandaşlara sahip çıkılması gerektiğini söyleyerek, "Ayten Arslan, daha önce belediyemize başvuruda bulunmuştu. Başvurusunu dikkate alarak, bugün evinde ziyaret ettik. Ayrıca tekerlekli sandalye hediye ederek, bir nebze de olsa yardımcı olmaya çalıştık. Adıyaman Belediyesi olarak, şehrimizde yaşayan tüm engelli vatandaşlarımızın yaşam standartlarının en üst seviyeye çıkarılması için imkanlarımız ölçüsünde maddi ve manevi destek vermeye devam edeceğiz" dedi.


Omurilik felçli 5 çocuk annesi Ayten Arslan ise, ziyaretinden ve hediye takdiminden dolayı Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a teşekkür ederek mutluluğunu dile getirdi. - ADIYAMAN

Süleyman Kılınç, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 05:16 Kaynak: İHA
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