Başkan Kılınç'tan, eski şire pazarı esnafına ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Kılınç'tan, eski şire pazarı esnafına ziyaret - Son Dakika

Başkan Kılınç'tan, eski şire pazarı esnafına ziyaret

6 saat önce

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, eski şire pazarını ziyaret ederek esnafla bir araya geldi.

Başkan Kılınç'tan, eski şire pazarı esnafına ziyaret, System.String[]

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, eski şire pazarını ziyaret ederek esnafla bir araya geldi.


Ziyarette esnafın sıkıntılarını dinleyen Başkan Kılınç burada yaptığı konuşmada, tek dertlerinin Adıyaman olduğunu dile getirerek, bu anlamda herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi.


Başkan Kılınç, "Esnaf ve vatandaşlarımızı ziyaret etmeye, sorunları yerinde tespit edip ilimizin geleceğini şekillendirme yolunda talep ve önerileri dinlemeye devam ediyoruz. Bu kapsamda eski şire pazarı esnafımızı ziyaret edip, esnafımıza 'hayırlı işler' dileğinde bulunduk, vatandaşlarımızla hasbihal ettik" diye konuştu.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren eski şire pazarı esnafı ise Başkan Kılınç'a teşekkür etti. - ADIYAMAN

Süleyman Kılınç, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 04:37 Kaynak: İHA
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