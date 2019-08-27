Son Dakika Haberleri: Başkan Kılınç'tan, kolej minibüs hattı şoförlerine ziyaret
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Başkan Kılınç'tan, kolej minibüs hattı şoförlerine ziyaret

49 dakika önce

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, halkla bir araya gelmeye devam ediyor.

Başkan Kılınç'tan, kolej minibüs hattı şoförlerine ziyaret, System.String[]

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, halkla bir araya gelmeye devam ediyor.


Her fırsatta halkla iç içe olmaya büyük önem gösteren Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, şehir içi ulaşımında faaliyet gösteren kolej minibüs hattını ziyaret ederek şoförlerle bir araya geldi.


Ziyarette minibüs şoförlerinin sıkıntılarını dinleyen Başkan Kılınç burada yaptığı konuşmada, tek dertlerinin Adıyaman olduğunu dile getirerek, bu anlamda herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi ve minibüs şoförlerinden de daha güzel bir Adıyaman için destek sözü aldı.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren minibüs şoförleri ise Başkan Kılınç'a teşekkür etti. - ADIYAMAN

Süleyman Kılınç, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 02:22 Kaynak: İHA
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