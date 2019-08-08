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Başkan Kılınç'tan Kurban Bayramı mesajı

16 dakika önce

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Kılınç'tan Kurban Bayramı mesajı, System.String[]
Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, tüm millete birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

Başkan Kılınç, Türk milletinin en büyük özelliği olan ve asırlardır birbirine bağlanmalarını sağlayan yardımlaşma ve dayanışma ruhunun bu bayramda da en üst seviyede olması dileğinde bulunarak, "Bayramlar, insanları birbirine yakınlaştıran ve toplumsal barışı pekiştiren çok anlamlı günlerdir. Bu Kurban Bayramı'nın da birliğimizi ve beraberliğimizi pekiştirmesini diliyorum. Özellikle yanı başımızdaki Suriye'de yaşanan zulümlerden kaçarak ülkemize ve ilimize sığınan Suriyeli kardeşlerimize ve kendi yoksul ve kimsesiz vatandaşımıza sahip çıkarak, Kurban Bayramını hakkıyla eda etmeliyiz. Çünkü inancımız bunu emrediyor. Tüm dünya artık şunu çok iyi biliyor ki; bu topraklarda yaşayanlar, en büyük zorluklar karşısında bile birbirine sarılıyor, birbirinin yaralarını sarıyor, sevinçte de kederde de bir olabiliyor. Bundan dolayı, bu kutsal topraklar üzerinde hayalini kurdukları kirli emellerine ulaşamayacaklarını hepsi çok iyi biliyor. Bu vesileyle Adıyamanlı vatandaşlarımız ve ilimizde çeşitli görevler sebebiyle bulunan kardeşlerimiz ile Suriyeli misafirlerimiz başta olmak üzere tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, bayramın tüm dünyaya huzur, barış ve kardeşlik getirmesini Yüce Rabbim'den diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN
Süleyman Kılınç, Kurban Bayramı, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 05:07 Kaynak: İHA
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