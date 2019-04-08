Başkan Kılınç'tan Örnek Davranış
1 saat önce
Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, hizmetin aksamaması için 'hayırlı olsun' ziyaretlerini mesai sonrasında kabul edeceğini açıkladı.
Adıyaman
Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç
, hizmetin aksamaması için 'hayırlı olsun' ziyaretlerini mesai sonrasında kabul edeceğini açıkladı.
Adıyaman'a daha kaliteli hizmet sunabilmek için tebrik ziyaretlerini mesai saatlerinden sonra kabul etmeye başlayan Başkan Süleyman Kılınç, "Sizlere kaliteli bir hizmet sunmak ve özlenen projelere zaman kaybetmeden başlama adına tebrik ziyaretleri mesai sonrası 17.00 ila 18.00 saatleri arasında kabul edilecektir. Anlayışınız için teşekkür eder, sevgi ve saygılarımı sunarım" dedi.
Başkan Kılınç'ın bu kararı vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı. - ADIYAMAN
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:30 Kaynak: İHA
Adıyaman'da 2 Bin 890 Kişinin İşe Alınacağını Duyanlar, İŞKUR Önünde Uzun Kuyruklar Oluşturdu
Son Dakika! ABD, İran Devrim Muhafızları'nı Terör Örgütü İlan Etti
Erkek Çocuklarını Öpüştüren Fenomene 17 Yıl Hapis Cezası!
Mazbatasını Alan Mansur Yavaş'a İlk Tebrik AK Parti'den Geldi