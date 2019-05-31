Başkan Kılınç'tan Ramazan Bayramı mesajı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında tüm İslam aleminin bayramını kutladı.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında tüm İslam aleminin bayramını kutladı.



Mesajında, Ramazan Bayramının tüm insanlığa ve ülkemize huzur, barış ve mutluluk getirmesini dileyen Başkan Kılınç, bu özel günlerin toplumsal barışın pekişmesi için önemli olduğuna dikkat çekti.



Belediye Başkanı Kılınç, "11 ayın sultanı Ramazan ayının bereketi ile gelen Ramazan Bayramı'nın tüm dünyada huzur ve barışın oluşması için bir vesile olmasını diliyorum. Özellikle dünyanın çeşitli bölgelerinde bulunan İslam ülkelerinde yaşanan ölüm, açlık ve sefaletin son bulması için bu özel günlerdeki birlik ve beraberliğimizi arttırmalıyız. Ramazan Bayramı da bu niyetlere vesile olur inşallah. Adıyaman Belediyesi olarak, Adıyamanlı hemşehrilerimizin bayramı bayram tadında geçirmesi için hazırlıklarımızı tamamladık. Oluşturulan ekiplerimiz ile bayram süresince 24 saat hazır kıta halkımıza hizmet edeceğiz. Vatandaşlarımızdan gelebilecek şikayetlere anında müdahale edebilmek için alo 153, beyaz masa ve 110 itfaiye telefonlarımız 24 saat hizmet verecek. Bu vesileyle tüm İslam aleminin ve Adıyamanlı hemşehrilerimin Ramazan Bayramını kutluyor, sağlık, mutluluk ve sıhhat diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Yaşlı adam, torununun ölümünden sorumlu tuttuğu aileye kurşun yağdırdı: 3 ölü, 1 yaralı

Şarkıcı Tuğba Ekinci'den dikkat çeken Ekrem İmamoğlu paylaşımı: Pamuk prens

Son Dakika! Uber, İstanbul'da XL faaliyetlerini durdurdu

Demet Akalın çocuk istismarlarına isyan etti: Cumhurbaşkanına mektup yazacağım