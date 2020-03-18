Başkan Kılınç'tan yağış denetimi - Son Dakika

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, önceki akşam etkili olan yağışlardan dolayı olası olumsuzlukları engellemek için yoğun mesai ortaya koyan ASKİM ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceledi.



Adıyaman'da önceki akşam etkili olan şiddetli yağışlardan dolayı meydana gelebilecek olası bir olumsuzluğun önüne geçmek için gece boyunca mesai yapan Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) ekiplerinin çalışmalarını yenide inceleyen Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, halkın mağdur olmaması için fedakarca çalışan personele teşekkür etti.



Denetimlerle ilgili bir değerlendirmede bulunan Başkan Kılınç, "Gece saatlerinde şiddetini arttıran yağışlardan dolayı su baskınlarının yaşanmaması için yoğun bir çalışma ortaya koyan su ve kanalizasyon işleri müdürlüğümüze bağlı personelimizin çalışmalarını yerinde inceledik. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan atlatılan şiddetli yağışlarda ortaya koydukları gayretli çalışmalardan dolayı mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Gece boyu devam eden yağışlarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, vatandaşlar da belediyeye gayretinden dolayı teşekkür etti. - ADIYAMAN