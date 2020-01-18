Başkan Kılınç, TRT Genel Müdürü Eren'den tanıtım desteği istedi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Kılınç, TRT Genel Müdürü Eren'den tanıtım desteği istedi - Son Dakika

Başkan Kılınç, TRT Genel Müdürü Eren'den tanıtım desteği istedi

6 saat önce

Binlerce yıllık bir medeniyete ev sahipliği yapan ve sınırları içerisinde yüzlerce tarihi ve turistik değeri barındıran Adıyaman'ın tanıtılması için Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, ilk desteği TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'den istedi.

Başkan Kılınç, TRT Genel Müdürü Eren'den tanıtım desteği istedi, System.String[]

Binlerce yıllık bir medeniyete ev sahipliği yapan ve sınırları içerisinde yüzlerce tarihi ve turistik değeri barındıran Adıyaman'ın tanıtılması için Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, ilk desteği TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'den istedi.


UNESCO tarafından Dünyanın 8. Harikası olarak kabul edilen Nemrut Dağı başta olmak üzere yüzlence tarihi ve turistik değeri sınırları içerisinde barındıran Adıyaman'ın tüm dünya tarafından tanınması için Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, ilk desteği TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'den istedi. Genel Müdür Eren'i ziyaret eden Başkan Kılınç, son yıllarda oldukça kaliteli yayınlara imza atan TRT'nin bazı projelerinde Adıyaman'ın tanıtımına yer vermesini istedi.


Başkan Kılınç, Adıyaman Belediyesi olarak yapılacak olan çalışmalara destek veremeye hazır olduklarını söyledi.


Ziyaret sonunda konuşan Başkan Kılınç, "Kadim bir bölgede yer alan Adıyaman'ımız, onlarca medeniyete ev sahipliği yapmış eşsiz bir kenttir. Sınırları içerisinde Nemrut Dağı başta olmak üzere Perre Antik Kenti, Cendere Köprüsü ve daha birçok önemli tarihi yapıyı barındıran kentimiz, aynı zamanda bir inanç merkezi konumundadır. Özellikle sahabe efendilerimizden olan Safvan Bin Muattal Hazretlerinin kabri ilimiz sınırları içerisinde yer almaktadır. Gerek tarihi yerlerimizin, gerek inanç merkezlerimizin, gerekse kültürümüzün tüm dünya tarafından tanınması için TRT Genel Müdürümüz İbrahim Eren'den dizi ve belgesel programları anlamında destekler istedik. Kendilerine sıcak ilgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Süleyman Kılınç, İbrahim Eren, Adıyaman, CEO, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 04:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

EGM'nin Siber Operasyon Merkezi'ni açan Bakan Soylu: Artık daha huzurluyum
Libya Konferansı öncesi Erdoğan ve Merkel telefonda görüştü Cezaevinden yeni çıktı, dehşet saçtı! Eşini ve kayınvalidesini öldürdü Kuzen dehşeti! Sosyal medyada tartıştı, parkta kurşun yağdırdı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 22:26:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Kılınç, TRT Genel Müdürü Eren'den tanıtım desteği istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]