Başkan Kılınç, Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıldönümünü Kutladı
1 saat önce
Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Polis Haftası nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.
Adıyaman
Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç
, Polis Haftası
nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.
Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, emniyet teşkilatının halkın huzur ve güvenliği için yurdun dört bir yanında fedakar bir şekilde görevini yaptığını ifade etti.
Başkan Kılınç, "Türk Polis Teşkilatımız 174 yıldır vatan toprağının her bir köşesinde milletimizin huzuru, kamu düzeninin korunması ve asayişin sağlanması için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak canla başla hizmet vermektedir. 174 yıldır ülkemizin bölünmez bütünlüğüne sahip çıkan ve üstlendiği tüm görevleri yasalar çerçevesinde yerine getirmeyi her zaman sürdüren müstesna bir yapı olan Emniyet Teşkilatımız, ülkemizin her noktasında olduğu gibi Adıyaman'ımızın da daha huzurlu bir şehir olması amacıyla büyük bir sorumluluk ve fedakarlık içinde görevlerini ifa etmektedir. Bundan dolayı Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü
çalışanlarımız başta olmak üzere tüm Emniyet Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümünü ve 10 Nisan
Polis Günü'nü kutluyor, bu ülke için gözünü kırpmadan şehadete eren şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:24 Kaynak: İHA
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