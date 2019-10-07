Başkan Kılınç, Türkiye Petrolleri Mahallesi sakinlerini ağırladı

Türkiye Petrolleri Mahallesi Muhtarı Ramazan Bali ve mahalle sakinleri, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ı ziyaret ederek, mahallelerinin sorunlarını iletti.



Türkiye Petrolleri Mahallesi Muhtarı Ramazan Bali ile mahalle sakinlerini makamında ağırlayan Başkan Kılınç, muhtardan ve mahalle sakinlerinden mahallelerinin sorunları hakkında bilgi aldı. Türkiye Petrolleri Mahallesi sakinlerini dinleyen Başkan Kılınç, mahallenin sorunlarını en kısa sürede çözmeye çalışacaklarını söyledi.



Başkan Kılınç, ziyarette yaptığı konuşmada, görevlerinden bir tanesinin de halkın sorunlarını ortadan kaldırmaya çalışmak olduğunu dile getirerek, "Bugün bizi ziyaret eden Türkiye Petrolleri Mahallesi muhtarımıza ve mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum. Onlardan mahallelerinin sorunlarını dinledik. Sorunlarından arındırılmış bir Adıyaman için çıktığımız bu yolda, inşallah bu mahallemizdeki sorunları da en kısa sürede ortadan kaldırmaya çalışacağız" diye konuştu. - ADIYAMAN