Son Dakika Haberleri: Başkan Kılınç ve Bölge Müdürü Keskin, projeleri konuştu
Son Dakika Güncel Başkan Kılınç ve Bölge Müdürü Keskin, projeleri konuştu

Başkan Kılınç ve Bölge Müdürü Keskin, projeleri konuştu

54 dakika önce

Karayolları Bölge Müdürü Kenan Keskin, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ı makamında ziyaret ederek, Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından Adıyaman'da gerçekleştirilecek olan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Başkan Kılınç ve Bölge Müdürü Keskin, projeleri konuştu, System.String[]

Karayolları Bölge Müdürü Kenan Keskin, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ı makamında ziyaret ederek, Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından Adıyaman'da gerçekleştirilecek olan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.


Karayolları 8. Bölge Müdürü Kenan Keskin ile Karayolları 87. Şube Şefi Emrullah Metin, Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından Adıyaman'da gerçekleştirilmesi planlanan projeler hakkında bilgi vermek ve görüş alışverişinde bulunmak için Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ı makamında ziyaret etti. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, özellikle il merkezinin kuzeyinden geçmesi planlanan 27 kilometrelik kuzey çevreyolu ile Atatürk Bulvarı'ndaki düzenlemeler hakkında bilgi alan Başkan Kılınç, Karayolları Bölge Müdürü Keskin'e ve Karayolları Genel Müdürlüğü yetkililerine gösterdikleri gayretli çalışmalardan dolayı teşekkür etti. - ADIYAMAN

Süleyman Kılınç, Adıyaman, Keskin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 04:28 Kaynak: İHA
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