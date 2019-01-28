Son Dakika Haberleri: Başkan Kılınç, Veda Ziyaretlerine Başladı

Başkan Kılınç, Veda Ziyaretlerine Başladı

1 saat önce

Aydın'ın Köşk ilçesinde AK Parti'den 2 dönem belediye başkanlığı yapan ve 31 Mart yerel seçimleri için aday gösterilmeyen Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç, veda ziyaretlerine başladı.

Başkan Kılınç, Veda Ziyaretlerine Başladı, System.String[]
Aydın'ın Köşk ilçesinde AK Parti'den 2 dönem belediye başkanlığı yapan ve 31 Mart yerel seçimleri için aday gösterilmeyen Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç, veda ziyaretlerine başladı. Veda ziyaretine ilçeye bağlı kırsal Ilıdağ Mahallesi'nden başlayan Başkan Rıfat Kadri Kılınç, görev süresi boyunca en iyi hizmeti vermeye çalıştığını belirterek köylülerden helallik isteyip kendi hakkını da helal ettiğini söyledi.

Makamların gelip geçici olduğunu ve 10 yıllık görev süresinde bu bilinçle çalıştığını belirten Köşk Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç, "Büyüklerimiz böyle uygun gördü. Bize saygı duymak düşüyor. Bizler davamızın ve Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasındayız. Görev süremizde İlçemiz Köşk AK Parti'nin kalesi oldu. Hepinizden yoğun destek gördük. Hepinize teşekkür ediyorum. Geride kalan zaman zarfında mutlaka birbirimize karşı hukukumuz olmuştur. Ben hakkım varsa helal ediyorum. Sizlerin de haklarınızı helal etmenizi istiyorum" diye konuştu.

Zaman zaman duygusal anların da yaşandığı veda ziyaretinde köylüler acı tatlı her anlarında yanlarında buldukları Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç'a yoğun ilgi gösterip, görev süresi sona erse de her zaman çaylarını içmeye beklediklerini söyleyip "Bundan sonra 'Gönlümüzün Başkanısın" diye konuştular.

Ilıdağ Köyü'nde önce gençlerle ardından da yaşlıların oturduğu kıraathanede iki ayrı veda toplantısı düzenleyen Başkan Kılınç'a verdiği hizmetlerden dolayı köy halkı teşekkür etti. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 09:55 Kaynak: İHA

Aydın, Rıfat Kadri Kılınç, Köşk, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



10 Milyonluk" Soygunun Faili 3 Kardeş Yakalandı Ağılın İçindeki Cesedi Görmek İsteyen Vatandaşlar, Arbedeye Neden Oldu

Son Anketi Açıklayan ORC Araştırma Genel Koordinatörü Pösteki: AK Parti Bir İlki Yaşıyor HDP, İstanbul ve Ankara Dahil 7 Büyükşehirde Aday Çıkarmayacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 11:28:22. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Kılınç, Veda Ziyaretlerine Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]