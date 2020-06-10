Başkan Kılınç, ziyaretlere kaldığı yerden devam ediyor
Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, pandemi sürecinden önce sürekli bir araya geldiği vatandaş ziyaretlerine normalleşme süreci ile birlikte yeniden başladı.
Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, pandemi sürecinden önce sürekli bir araya geldiği vatandaş ziyaretlerine normalleşme süreci ile birlikte yeniden başladı.
Bilim Kurulunun kararıyla 1 Haziran'dan itibaren başlatılan normalleşme sürecinden sonra Turgut Reis Mahallesi Eski Zey Caddesi sakinlerini ziyaret eden Başkan Kılınç, sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirdiği ziyaretlerde mahalle sakinlerinin ve esnafların talep ve önerilerini dinledi. Gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerinde konuşan Başkan Kılınç, "Turgut Reis mahallemizde bulunan Eski Zey Caddesi üzerinde esnafımızla ve cadde sakinlerimizle bir araya gelerek, sorunlarını dinledik. Pandemi süreci öncesi sıklıkla yaptığımız bu ziyaretlere yeniden başlayabildiğimiz için çok mutluyuz. Yeni normalleşme döneminin başlamasıyla birlikte vatandaşlarımıza yaptığımız bu ziyaretlerden büyük keyif alıyorum. Memleketimize etkili ve kalıcı eserler bırakmak için her zaman fikirlerine başvurduğumuz halkımızın görüş ve önerileri bizim için çok önemli. Adıyaman'ımızı el birliğiyle en iyi konuma getirmek için, halkımızla birlikte hareket etmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 04:40 Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Başkan Kılınç, ziyaretlere kaldığı yerden devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Survivor'da iletişim ödülünü kazanarak aileleriyle konuşan yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu Hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır kimdir? "Meltem" karakteriyle hafızalara kazanan Pınar Altuğ, sürpriz bir dizi ile setlere geri dönüyor Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti Kerimcan Durmaz, küs olduğu Caner Çalışır'ın cenazesinde hıçkırıklara boğuldu Boşandıktan sonra ilk kez görüntülenen Buket Aydın, kuralları hiçe sayarak maske takmadı Ferrari'sine alıcı bulamayan Kıvanç Tatlıtuğ, indirim yaptı Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu Ünlü tasarımcı, sohbetin ortasında bir anda soyunmaya başladı Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Caner, Kerimcan'la küs müydü? Ölümü yıktı geçti! Demet'in Caner'e veda mesajı, herkesi duygulandırdı Selin Ciğerci, Caner Çalışır'ın ölüm haberiyle yıkıldı: Hayatımın en kötü günlerinden Fenomen Hakan Kakız, Caner Çalışır'ın tabutunun başında gözyaşlarına hakim olamadı Vergi kaçıran İsrailli model Bar Rafaeli, 9 ay kamu hizmetinde çalışacak Aynı gün hem merdivenden düşen hem de dudağını arı sokan Demet Evgar kendini tiye aldı