Başkan Kınık, Türk Kızılayı'nın İspanyol gribiyle maskeli mücadelesini anlattı - Son Dakika

TÜRK Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, 2030 strateji çalıştayında Türk Kızılay'ın geçmişte de önemli işlere imza attığını belirterek, "100 sene önce toplantılar İspanyol gribi nedeniyle maskelerle yapılıyordu. İlk maskeler o denemde Kızılay hanımları tarafından dikildi O günün Kızılaycıları köyler, şehirler kurdu. Evler inşa etti. Hastaları tedavi etti" dedi.

Türk Kızılay'ın 2030 yılı stratejisinin görüşüleceği toplantı 'Seyrüsefer Çalıştayı' adıyla Kundu bölgesindeki bir otelde yöneticiler ve gönüllülerin katılımıyla başladı. Açılışta konuşan Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Kızılay'ın yolcuğunun çok kadim ve eskilere dayandığını söyledi. Dr. Kınık, 1868 yılında kurulan Türk Kızılay'ın Türkiye'nin ulusal cemiyeti olduğunu söyledi.

152'nci yılda bu görevi sürdürmeye çalıştıklarını aktaran Dr. Kınık, Kızılay'ın yöneticileri ve bağışçıları tarafından değerlendirilip, bir konuma eriştirildiğini söyledi. Her dönemde sıkıntılar yaşandığını, ancak her zaman Kızılay'ın kendisini güncellediğini ifade eden Dr. Kerem Kınık, sorunlarla mücadele ettiklerini ve her zaman başarıyı sağladıklarını söyledi.100 YIL ÖNCE DE İSPANYOL GRİBİ VARDI100 sene önce toplantıların İspanyol gribi nedeniyle maskelerle yapıldığını hatırlatan Dr. Kerem Kınık, "İlk maskeler o denemde Kızılay hanımları tarafından dikildi. O günün Kızılaycıları köyler, şehirler kurdu. Evler inşa etti. Hastaları tedavi etti. Dünyada gıda azlığı sorunu varken, Kızılaycılar arazi kiralayıp tarım yaptılar. Hasılatı alıp insanlara dağıttılar. " dedi.

Bugün de yapılmaya çalışanın aynı olduğunu, kimsenin milletine, dinine bakmadan yardım götürmeye çalıştıklarını belirten Dr. Kınık, insanların neye ihtiyacı olduğu üzerine çalıştıklarını kaydetti. Savaşlar, göçler, afetlerde her zaman Kızılay'ın olduğunu vurgulayan Dr. Kınık, Karabağ'da Kıbrıs'ta bir Türk varlığından söz ediliyorsa bunda Kızılay'ın etkisinin olduğunu söyledi.