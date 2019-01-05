Başkan Kır: "2053 ve 2071'i Gençler İnşa Edecek"
34 dakika önce
AK Parti Fatsa İlçe Başkanı Cenan Kır, partisinin gençlik kolları ile buluşarak istişare toplantısında yerel seçimlerle ilgili değerlendirmeler gerçekleştirdi.
AK Parti Fatsa
İlçe Başkanı Cenan Kır, partisinin gençlik kolları ile buluşarak istişare toplantısında yerel seçimlerle ilgili değerlendirmeler gerçekleştirdi.
Başkan Cenan Kır "Maziden atiye kurduğumuz köprünün yeni emanetçileri olan gençlerimize güveniyoruz" dedi.
Gençlerimize çok önem veriyoruz diyen Başkan Cenan Kır, "Gençlerimizin her daim arkasında durmaya devam ettik, bundan sonra da her daim yanlarında olmaya gayret göstereceğiz. Çünkü gençlerimiz geleceğin milletvekilleri, belediye başkanları olarak karşımıza çıkacaklar. Biz gençlerden hangi alanda çalışırlarsa çalışsınlar bulundukları alanda en iyisi olmalarını istiyoruz. Şimdi 2023 hedeflerimize ulaşarak, bugüne kadar elde ettiğimiz başarıları taçlandırmak istiyoruz. Sizlere de miras olarak 2053 ve 2071 vizyonlarımızı bırakıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
'ın da dediği gibi 2053'ü biz göremeyeceğiz, 2071'i biz göremeyeceğiz ama inanıyorum ki siz göreceksiniz, siz inşa ve ihya edeceksiniz" dedi. - ORDU
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 03:49 Kaynak: İHA
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