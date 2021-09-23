Başkan Kırgöz, Pazarcı Esnafıyla Bir Araya Geldi - Son Dakika

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, mahalle buluşmalarından, STK'lara, gece toplantılarından, muhtarlara kadar düzenlediği buluşma günleriyle Dikili'nin tüm paydaşlarıyla bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Kırgöz'ün son toplantısı ise pazarcı esnafıyla oldu.

"Esnafımızın yanındayız"

Toplantıda tek tek pazarcı esnafını dinleyen Başkan Adil Kırgöz, " Buluşma toplantılarımız kapsamında meyve sebze pazarımızda pazarcılarımız ve belediyemize ait dükkanlarda kiracı olan esnaflarımızla bir araya geldik. Belediye müdürlerimiz ve ilgili birim personellerimizin de katıldığı toplantıda esnafımızın taleplerini dinledik, gerekli notlarımızı aldık. Esnafımıza her zaman sahip çıkmaya onların dertlerine derman olmaya devam edeceğiz" dedi.