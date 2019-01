Başkan Kıyma Muhtarlarla Buluştu

Yakakent Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Yakakent Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.



Kıyma, Belediye Muhtarlık İşleri Müdürlüğü tarafından her ay düzenlenen muhtarlar toplantısı kapsamında Yakakent Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Çözüm Merkezi Toplantı Salonu'nda muhtarlarla buluştu.



Görev süresince yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi veren Kıyma, bu yıl yapılması planlanan çalışmaları da değerlendirdi.





Kıyma, muhtarlarla fikir alışverişinde bulunarak mahallelerdeki eksikliklere köklü çözüm üretmek için belediyenin tüm imkanlarının seferber edildiğini söyledi.



Belediyenin kaynaklarını adil şekilde halka hizmet için israf etmeden kullanacaklarını vurgulayan Kıyma, "Mahalle muhtarları mesai arkadaşlarımızdır. Muhtarlarımızla iş birliği ve uyum içinde çalışıyoruz. Görevde bulunduğumuz her an, ilçemize hizmet getirme gayreti içindeyiz." dedi.



Sadece bugüne değil, geleceğe de yatırım yaptıklarının altını çizen Kıyma, şunları kaydetti:



"Projelerimizle Yakakent, yükselen bir değer haline geldi. İlçemizde birçok alanda sürdürdüğümüz çalışmalarımızın bir kısmını tamamladık, bir kısmı ise devam ediyor. Halkımıza ne kadar hizmet götürürsek, halkımız bunun karşılığını en iyi şekilde veriyor. Vatandaşlarımızın bize olan güvenini şimdiye kadar boşa çıkartmadık, bundan sonra da çıkartmayacağız. Verdiğimiz sözü tutacağız, tutamayacağımız sözü vermeyeceğiz."



Kıyma, daha sonra muhtarların sorularını yanıtladı.



Toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Yiğit, Yakakent Muhtarlar Derneği Başkanı Niyazi Çiçek ile belediye kurum müdürleri katıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Muhtarların Silahlı Seçim Kavgasında 4 Kişi Yaralandı

Seferler Devam Edecek mi? İflas Eden Pamukkale'den İlk Açıklama

Londra'da Skandal! "Erdoğan Akademisyenleri Öldürüyor" Yazısı Duvara Yansıtıldı

Son Dakika! Erdoğan'dan Trump'a Güvenli Bölge Çıkışı: Sözünü Tutmazsan Biz Yaparız