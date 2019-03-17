Başkan Koç, Fenerbahçe için kitlesel kaynak yaratma projesini açıkladı
46 dakika önce
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "Artık büyük maliyetli, son durak kontrat yapan, yaşlı oyuncuları getirme dönemi Türkiye'de bitmiştir, her kulüp için bitmiştir.
Fenerbahçe Kulübü
Başkanı Ali Koç
, "Artık büyük maliyetli, son durak kontrat yapan, yaşlı oyuncuları getirme dönemi Türkiye
'de bitmiştir, her kulüp için bitmiştir. Fenerbahçe başarısı, bir sezonluk maçların sonuçlarıyla ölçülecek bir kulüp değil" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 09:45
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