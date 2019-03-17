Son Dakika Haberleri: Başkan Koç, Fenerbahçe için kitlesel kaynak yaratma projesini açıkladı

Başkan Koç, Fenerbahçe için kitlesel kaynak yaratma projesini açıkladı

46 dakika önce

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "Artık büyük maliyetli, son durak kontrat yapan, yaşlı oyuncuları getirme dönemi Türkiye'de bitmiştir, her kulüp için bitmiştir.

Başkan Koç, Fenerbahçe için kitlesel kaynak yaratma projesini açıkladı, System.String[]
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "Artık büyük maliyetli, son durak kontrat yapan, yaşlı oyuncuları getirme dönemi Türkiye'de bitmiştir, her kulüp için bitmiştir. Fenerbahçe başarısı, bir sezonluk maçların sonuçlarıyla ölçülecek bir kulüp değil" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 09:45 

Ekonomi
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