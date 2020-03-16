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Başkan Koç'un sabrı taştı: "Sizden utanıyorum!"
36 dakika önce
Sarı lacivertlilerin 9 kişi kalan İttifak Holding Konyaspor'a da yenilmesi sonrasında soyunma odasına giden Koç, sadece kızgın bir surat ifadesiyle sadece, "Sizlerden utanıyorum!
Sarı lacivertlilerin 9 kişi kalan İttifak Holding Konyaspor'a da yenilmesi sonrasında soyunma odasına giden Koç, sadece kızgın bir surat ifadesiyle sadece, "Sizlerden utanıyorum!" dedi ve dışarı çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 07:55
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