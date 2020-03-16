Başkan Koç'un sabrı taştı: "Sizden utanıyorum!" - Son Dakika
Son Dakika Spor Başkan Koç'un sabrı taştı: 'Sizden utanıyorum!' - Son Dakika Spor

Başkan Koç'un sabrı taştı: "Sizden utanıyorum!"

36 dakika önce

Sarı lacivertlilerin 9 kişi kalan İttifak Holding Konyaspor'a da yenilmesi sonrasında soyunma odasına giden Koç, sadece kızgın bir surat ifadesiyle sadece, "Sizlerden utanıyorum!

Başkan Koç'un sabrı taştı:

Sarı lacivertlilerin 9 kişi kalan İttifak Holding Konyaspor'a da yenilmesi sonrasında soyunma odasına giden Koç, sadece kızgın bir surat ifadesiyle sadece, "Sizlerden utanıyorum!" dedi ve dışarı çıktı.

İttifak Holding, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 07:55 
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