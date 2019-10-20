Son Dakika Haberleri: Başkan Koç: "Zevksiz bir maçtı, ortada bir maçtı"
Son Dakika Güncel Başkan Koç: 'Zevksiz bir maçtı, ortada bir maçtı'

Başkan Koç: "Zevksiz bir maçtı, ortada bir maçtı"

45 dakika önce

Fenerbahçe Kulüp Başkanı Ali Koç, Denizlispor karşısında alınan 2-1'lik galibiyetle ilgili olarak, "Zevksiz bir maçtı, aslında ortada bir maçtı.

Başkan Koç:

Fenerbahçe Kulüp Başkanı Ali Koç, Denizlispor karşısında alınan 2-1'lik galibiyetle ilgili olarak, "Zevksiz bir maçtı, aslında ortada bir maçtı. İki türlü de olabilirdi skor. Biz kazandık Allah'a şükür ihtiyacımız vardı buna" dedi.

Fenerbahçe Süper Lig'in 8. haftasında karşılaştığı Denizlispor'u 2-1 mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrıldı. Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Koç, karşılaşmanın ortada geçen bir maç olduğunu ifade ederek, "Başta Denizlispor başkanı, yönetimi ve buraya geldiğimizden beri bizle ilgilenenlere teşekkür etmek istiyorum. İnşallah bizler de onları ağırlayabiliriz. Zevksiz bir maçtı aslında, ortada bir maçtı. İki türlü de olabilirdi skor. Biz kazandık Allah'a şükür, ihtiyacımız vardı buna. Ama birkaç vites daha atmamız lazım. Önemli olan kazanmaktı bugün kazandık ama ideal kadromuz daha sağlıklı ve sık bir şekilde oynadıkça ritmimizi arttıracağımızı düşünüyorum. Hepinize teşekkür ederim" dedi.

(Semih Can Yılmaz - Köksal Kılınç/İHA)

Denizlispor, Fenerbahçe, Ali Koç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 10:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenerbahçe, Denizlispor'u 2-1 mağlup etti!
Fenerbahçeli futbolculardan Mehmetçik'e destek Mustafa Yumlu maç sonunda isyan etti: Biz Anadolu takımıyız diye mi böyle yapıyorlar? Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2019 23:31:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Koç: "Zevksiz bir maçtı, ortada bir maçtı"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]