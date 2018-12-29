Son Dakika Haberleri: Başkan Koca: Vatandaş Talep Etti Biz Gereğini Yaptık

Başkan Koca: Vatandaş Talep Etti Biz Gereğini Yaptık

1 saat önce

Kütahya'nın Emet ilçesinde 364 konutun bulunduğu 3. Etap TOKİ konutlarına dağ suyu getirme çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Başkan Koca: Vatandaş Talep Etti Biz Gereğini Yaptık, System.String[]
Kütahya'nın Emet ilçesinde 364 konutun bulunduğu 3. Etap TOKİ konutlarına dağ suyu getirme çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Daha önce altyapı çalışmaları tamamlanan 3. TOKİ konutlarında, dağ suyu ihtiyacının da karşılanması vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Vatandaşın isteğinin her zaman kendileri için bir emir olduğunu belirten Başkan Koca, "364 konut olan 3. etap TOKİ konutlarında vatandaşlarımız bizlerden dağ suyu çeşmesi talep etmişlerdi. 3. TTOKİ konutlarında merkezi alandaki market önüne dağ suyu hattı döşeyerek vatandaşlarımızın talebini yerine getirdik. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.(YD-EFE) - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 11:42 Kaynak: İHA

Emet, Kütahya, Yaşam
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