Başkan Kocaispir: "107 mahallemizde izimiç olacak" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Kocaispir: '107 mahallemizde izimiç olacak' - Son Dakika

Başkan Kocaispir: "107 mahallemizde izimiç olacak"

6 saat önce

Yüreğir Belediyesi, Kiremithane Mahallesinde bulunan parkı genişletiyor.

Başkan Kocaispir:

Yüreğir Belediyesi, Kiremithane Mahallesinde bulunan parkı genişletiyor. Kamulaştırılan alanda yıkım çalışmaları başladı. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Kiremithane Mahallemiz çok yakında Adana'mızın en güzel parklarından birine kavuşacak" dedi.


Kiremithane Mahallesinde bulunan 819 metrekare parkı genişletme çalışmaları başladı. Bu kapsamda şuana kadar 1.151 metrekare yüzölçümlü taşınmaz ve bu alan içerisinde bulunan bina, muhdesat kamulaştırıldı. 637 metrekare alanda ise kamulaştırma çalışmaları devam ediyor. Kiremithane mahallesi çalışmalar tamamlandığında 2 bin 607 metrekare geniş bir parka kavuşacak.


Kamulaştırılan alanda yapılan yıkım çalışmalarına katılan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Aydınlatması, peyzajı, yürüme bantları, güvenlik kamera sistemi ve muhteşem yeşillendirmesi ile Kiremithane mahallemiz çok yakında Adana'mızın en güzel parklarından birine kavuşacak" diye konuştu.


Çiftlik yolunu Ziyapaşa Bulvarı, Toros Caddesi gibi bir cadde yapacaklarını müjdeleyen Başkan Kocaispir, "Sokak sağlıklaştırma projesi ile Kozan caddesinden başlamak üzere Çiftlik yolunu pırıl pırıl bir cadde yapacağız, güzelleştireceğiz. Cepheleri boyayacağız, tabelaları değiştireceğiz, çiçeklendirmesi ve ışıklandırması ile çok güzel bir cadde olacak. Kamulaştırma çalışmalarımızda buradaki vatandaşlarımızın gösterdiği iyi niyeti, hassasiyeti oradaki vatandaşlarımızda gösterirse daha sonra çiftlik yolumuzu Sarıçam deresine bağlayacağız. Şundan emin olun Yüreğirimizin 107 mahallesinde izimiz olacak" dedi.


Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri ise Başkan Kocaispir'e teşekkür etti. - ADANA

Fatih Mehmet Kocaispir, Çiftlik, Yüreğir, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:11 Kaynak: İHA
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