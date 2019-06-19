Son Dakika Haberleri: Başkan Kocaispir'den minik Efe'ye sürpriz ziyaret
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Kocaispir'den minik Efe'ye sürpriz ziyaret

24 dakika önce

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, sosyal medyadan kendisini çay içmeye davet eden Tan ailesini ve Kahraman Efe'yi evinde ziyaret edip çeşitli hediyeler verdi.

Başkan Kocaispir'den minik Efe'ye sürpriz ziyaret, System.String[]
Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, sosyal medyadan kendisini çay içmeye davet eden Tan ailesini ve Kahraman Efe'yi evinde ziyaret edip çeşitli hediyeler verdi.

Reşat Tan'ın, oğlu Kahraman Efe'nin videosunu da ekleyerek sosyal medya üzerinden "Başkanım her çöp kamyonu geçişinde Kocaispir abim gelmiyor diyor. Bir çayımızı içmeye gelseniz, sizi tanıştırayım" şeklinde mesaj paylaşması ile başlayan ziyaret renkli görüntülere sahne oldu. "Madem ufaklık bizi görmek istiyor, ona bir sürpriz yapalım. Reşat kardeşim adresi özelden yolla. Çaylar senden, ufaklığa hediye bizden" diyerek mesaja cevap veren Başkan Kocaispir ertesi gün Kahraman Efe'yi ve Tan ailesini ziyaret etti.

Minik Kahraman Efe'ye Başkan Kocaispir çeşitli hediyeler verdi. Tan ailesi ve komşuları ile sohbet eden Başkan Kocaispir Efe'ye sağlıklı, başarılı, hayırlı uzun ömürler diledi.

Her zaman vatandaşlarla iç içe olduklarını, gelen benzer davetlere imkanlar ölçüsünde icabet etmeye özen gösterdiklerini belirten Kocaispir, "Çocuklarımızı ne kadar iyi yetiştirebilirsek ülkemizin geleceğini daha iyi şekillendirebiliriz. Bir toplumun aydınlık yarınlara ulaşması çocuklarını yetiştirme tarzına bağlıdır. Yüreğir'de çocuklarımızın daha iyi ortamlarda yetişmeleri için var gücümüzle çalışıyoruz. Çocuk gülerse dünya güler" şeklinde konuştu. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:47 Kaynak: İHA
Fatih Mehmet Kocaispir, Yüreğir, EFE, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ricardo Quaresma, Beşiktaş'ı takipten çıkardı! Gökhan Özoğuz, İstanbul seçimi öncesi dua etti! Babel yeni adresini açıkladı Başörtüsünü çıkaran Hanife Gürdal'dan "İç çamaşırın belli oluyor" diyen takipçisine olay cevap

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 16:11:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Kocaispir'den minik Efe'ye sürpriz ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]