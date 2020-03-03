Başkan Kocaispir: "Devletimizin, ordumuzun yanındayız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Kocaispir: 'Devletimizin, ordumuzun yanındayız' - Son Dakika

Başkan Kocaispir: "Devletimizin, ordumuzun yanındayız"

6 saat önce

Yüreğir Belediyesi Mart ayı olağan meclis toplantısı İdlib şehitleri için okunan Fatiha ile başladı.

Başkan Kocaispir:

Yüreğir Belediyesi Mart ayı olağan meclis toplantısı İdlib şehitleri için okunan Fatiha ile başladı. Meclisin açılında konuşan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Bir ve beraberlik içinde devletimizin, ordumuzun yanındayız" dedi.


Yüreğir Belediyesi Mart ayı olağan meclis oturumu geçtiğimiz günlerde İdlib'te rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit düşen 34 asker için okunan Fatiha ile açıldı. Açılışta konuşan Başkan Kocaispir, "Biz farklı siyasi görüşlerden olsak da bu vatan hepimizin vatanı. Biz buradayız. Burada yaşıyoruz ve burada öleceğiz. Bu toprakları vatan bilmiş tüm kardeşlerimiz ile bir ve beraberlik içerisinde bu zor zamanlarda devletimizin yanındayız. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yanındayız" diye konuştu.


"Bizim hiçbir ülkenin toprağında gözümüz yok" diyen Başkan Kocaispir, Atatürk'ü örnek göstererek, "Barış ve huzur istiyorsak güçlü olmalıyız. Hatay'ın ana vatana katılması için hasta yatağından gelip Adana'da bu işi takip eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu yaklaşımını hiç unutmayalım. 'Size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum' demişti. Evet, biz asker bir millet, asker bir toplumuz. Ama savaş istemiyoruz. Burada huzur içerisinde yaşamak istiyorsak bir ve beraber olmalıyız. Bilinmelidir ki Hatay'ı kendi toprakları içerisinde göstermek isteyen hastalıklı zihniyete bu millet asla müsaade etmeyecektir. Bize düşen aramızdaki ufak ayrılıkları, sıkıntıları bir kenara bırakmaktır. İnanın birbirimize dayanmaktan başka çaremiz yok. Birbirimizden başka kimsemiz yok. Birbirimize sahip çıkalım. Allah birliğimizi, dirliğimizi daim etsin. Bu vesile ile bir kez daha şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, yakınlarına sabırlar diliyorum" şeklinde konuştu.


Gündem dışı söz alan mecliste grubu bulunan partilerin sözcüleri ise konuşmalarında birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. - ADANA

Yüreğir, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:56 Kaynak: İHA
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