Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, TFF 1. Lig'in 21. haftasında 8 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanacak derbi maçta Adana Demirspor ve Adanaspor'a başarılar diledi.



Adana Demirspor'un ve Adanaspor'un bu kentin önemli değerleri olduğuna dikkat çeken Başkan Kocaispir, "Adanamızın iki güzide kulübüne Cumartesi günü oynanacak derbi mücadelesinde başarılar diliyorum. Sahada centilmence mücadelenin olduğu, sonuçta hak edenin kazandığı güzel bir karşılaşma olsun. Nihayetinde derbinin sonucu ne olursa olsun kazanan ezeli dostluk olsun" dedi.



Derbileri güzelleştiren unsurların dostluk ve centilmenlik olduğunu vurgulayan Başkan Kocaispir, "Çirkinliklerin, olumsuz tezahürat ve eylemlerin yaşanmayacağı bir maç olsun. Adana Demirspor ve Adanaspor taraftarlarının dostça ve kardeşçe maçı birlikte izlemelerini arzu ediyoruz. Adanamızda oluşan birlik ve beraberlik ruhunun derbi maçta da sahaya yansıyacağına yürekten inanıyorum. Bu vesile ile her iki kulübümüze bir kez daha başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. - ADANA