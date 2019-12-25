Başkan Kocaispir geceyi Yüreğir'in sokaklarında geçirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Kocaispir geceyi Yüreğir'in sokaklarında geçirdi - Son Dakika

Başkan Kocaispir geceyi Yüreğir'in sokaklarında geçirdi

6 saat önce

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir yoğun yağıştan etkilenen vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla geceyi acil müdahale ekibiyle birlikte Yüreğir'in mahallelerinde geçirdi.

Başkan Kocaispir geceyi Yüreğir'in sokaklarında geçirdi, System.String[]

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir yoğun yağıştan etkilenen vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla geceyi acil müdahale ekibiyle birlikte Yüreğir'in mahallelerinde geçirdi.


2 gündür yağışların etkili olduğu Adana'da Yüreğir Belediyesi ekipleri tam kadro sahadaydı. Sokak sokak, mahalle mahalle vatandaşların imdadına koşan Başkan Kocaispir, geceyi ekiplerin başında geçirdi, günün ilk ışıklarına kadar çalışmaları bizzat yönetti.


Yoğun yağış dolayısıyla su baskınlarından etkilenen vatandaşların geceyi güvenli bir şekilde geçirmeleri için yoğun bir çaba harcadıklarını belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Yaklaşık 1 ay da yağması gereken yağış 2 günde yağdı. Adana'da yoğun yağış dolayısıyla birçok vatandaşımız mağdur oldu. Mağdur olan ailelerimize yardımcı olmak amacıyla belediyemize ait kültürevlerimizi ve taziye evlerimizi vatandaşlarımızın kullanımına açarak geceyi güvenli bir şekilde geçirmelerini sağladık. Vatandaşlarımıza çorba ve sıcak çay dağıttık. Hava düzelene kadar misafir edeceğiz" şeklinde konuştu.


Oluşan yoğun yağıştan dolayı zarar gören vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için seferber olduklarını belirten Başkan Kocaispir, "Gün boyu Adana Valiliği, Yüreğir Kaymakamlığı, Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ ile koordineli olarak çalışarak vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermeye çalıştık. Kaymakamlık eliyle hasar tespit komisyonu kuruldu. Belediye olarak biz de katkı sunuyoruz. Dışarıda kalan vatandaşımıza ise belediyemize ait olan binaları açarak geceyi güvenli bir ortamda geçirmelerini sağlıyoruz" şeklinde konuştu. - ADANA

Fatih Mehmet Kocaispir, Yüreğir, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 03:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İnternetten saat ile gözlük siparişi verdi, ambalaj içinden kum ve patates çıktı
Çin'in akıllı şehirlerinin vatandaşlarına maliyeti ne? Adana'da bazı okullarda eğitime 1 gün ara verildi Genç patron, iş yerinde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu

Son Dakika Haberleri
22:20 Gaziantep'te, 'kurtuluş' resepsiyonu - Son Dakika
22:20 Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Adana'da vatandaşlarımızın yaralarını saracağız" - Son Dakika
22:19 Yaralı at, duyarlı vatandaşın çabasıyla kurtarıldı - Son Dakika
22:16 Ahmet Erbaş: "Tanıtım kampanyasında 25 milyon kişiye ulaştık" - Son Dakika
22:16 Orman Bölge Müdürlüğü'nden 10 okula kedi, köpek evleri ve kuş yuvası - Son Dakika
21:33 Genç patron, iş yerinde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu - Son Dakika
20:42 Adana ve Kahramanmaraş'ta bazı ilçelerde kar nedeniyle eğitime ara verildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 22:24:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Kocaispir geceyi Yüreğir'in sokaklarında geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]