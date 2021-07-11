Yüreğir Belediye Başkanı Kocaispir, mahalleleri ziyaret etti - Son Dakika

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, mahalleleri ziyaret ederek vatandaşların öneri ve isteklerini dinledi.
Belediyeden yapılan açıklamada, Başkan Kocaispir, ihtiyaçları yerinde tespit etmek ve çalışmaları incelemek için ilçedeki mahallelere ziyaretler gerçekleştirdi.
Kiremithane Mahallesi'ndeki ziyaretinde vatandaşlarla sohbet eden Kocaispir, mahallede yapılacak çalışmalar hakkında bilgi vererek vatandaşların sorunlarını dinledi.
Kaynak: AA
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