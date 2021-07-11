Yüreğir Belediye Başkanı Kocaispir, mahalleleri ziyaret etti - Son Dakika

Akk Kar:

Sayin baskanim. adana ya büyük bir Adana Şehir Hastanesi yapıldı.Ancak hastanenin Yüreğine gidilen tarafı köy yolu gibi senelerden beri yapılmıyor.Acaba başkanımız ordan hiç gitmiyor mu?Karşılıklı olarak çift tarafı da çökmüş durumda bir an önce yapılmasını rica ediyoruz.