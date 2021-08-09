Başkan Kocaispir: "İhtiyaçları el birliği ile gidereceğiz" - Son Dakika

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Aladağ ilçesinde yangından zarar gören alanlarda YAKUT ekibi ile birlikte incelemelerde bulundu. Yangın mağduru vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunan Kocaispir, "Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını el birliği ile gidereceğiz" dedi.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Adana'da orman yangınlarından etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak için tüm personeli ile birlikte çalışmaya devam ediyor. Başkan Kocaispir, Yüreğir Arama Kurtarma Timi (YAKUT) ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik'i ziyaret ederek yangında zarar gören Topallı Mahallesinde inceleme yaptı. Başkan Akgedik ve mahalle sakinleri ile istişarelerde bulunan Başkan Kocaispir, yaraları sarmak için gece gündüz demeden canla başla çalıştıklarını belirtti.

Topallı Mahallesinde yangından zarar gören alanlarda mağdur olan vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Kocaispir, ekibi ile birlikte ihtiyaçları belirledi, talepleri dinledi.

Başkan Kocaispir, vatandaşlarla kucaklaşarak, yapılması gereken ne varsa el birliği ile yapılacağını belirterek, "Yüreğir Belediyesi olarak tüm mesai arkadaşlarımla yanınızdayız. Sizin için buradayız. İhtiyaçlarınızı tespit edip biran önce yaralarınızı sarmak için çalışacağız" dedi.

Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik ise destekleri için Başkan Kocaispir ve ekibine teşekkür etti. - ADANA