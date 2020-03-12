Başkan Kocaispir, Kıbrıslı muhtarları ağırladı - Son Dakika
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Başkan Kocaispir, Kıbrıslı muhtarları ağırladı

6 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde görev yapan muhtarlar Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'i ziyaret etti.

Başkan Kocaispir, Kıbrıslı muhtarları ağırladı, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde görev yapan muhtarlar Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'i ziyaret etti.


KKTC'de görev yapan muhtarlar ile Türkiye Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı Ramazan Özünal ve yönetim kurulu üyeleri geçtiğimiz günlerde Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir ile görüştü. Konuklarıyla bir süre sohbet eden Başkan Kocaispir, Yüreğir hakkında bilgi verdiği ziyarette Türkiye'nin geçmişte olduğu gibi bugünde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olduğunu ve her daim yanında olmaya devam edeceğini söyledi. Babasının askerlik görevi dolayısı ile ilkokul 4. sınıfı Kıbrıs Paşaköy'de okuduğunu, bu sebeple Kıbrıs'ın kendisi için ayrı bir önemi olduğunu belirten Başkan Kocaispir, KKTC'li vatandaşları sevgiyle kucakladıklarını dile getirerek "Kıbrıs yavru vatanımızdır. Sizleri ilçemizde ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Yüreğirimize hoş geldiniz" dedi.


Ziyaretin sonunda Kıbrıslı muhtarlar Başkan Kocaispir'e Türk bayrağı, Kocaispir ise misafirlerine kültürevleri kursiyerlerinin el emeği ürünlerini hediye etti. - ADANA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Fatih Mehmet Kocaispir, Yüreğir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:35 Kaynak: İHA
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