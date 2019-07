Başkan Kocaispir: "Vatandaşa dokunacak her işin sonuna kadar arkasında olacağım"

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, 2020-2024 Yılı Stratejik Plan Hazırlama konulu toplantıda yaptığı konuşmada, "Vatandaşa dokunacak her işin sonuna kadar arkasında olacağım" dedi.

Yüreğir Belediyesi'nde 2020-2024 Yılı Stratejik Plan Hazırlama toplantısı gerçekleştirildi.



Birim müdürleri ve çalışanların katıldığı toplantıda planın paydaşlarının Yüreğir'de yaşayan vatandaşlar olacağını belirten Başkan Kocaispir, "Vatandaşlarımız, muhtarlarımız, sivil toplum örgütleri temsilcileri, esnaflar, öğrenciler ve her kesimin fikirleri alınarak programımızı hazırlayacağız. Bunun yanı sıra Adana'da bulunan bütün kamu kurum ve kuruluşları ile de işbirliğimiz kesintisiz sürecektir" diye konuştu.



Bütün paydaşlara ulaşarak herkesin fikrinin alınmasını, ayakları yere basan, kurumsal bir anlayışın 2020-2024 Yılı Stratejik Planına yansıtılmasını isteyen Kocaispir, "Vatandaşa dokunacak her işin sonuna kadar arkasında olacağım. Yüreğir'in geleceğini Yüreğir'de yaşayan vatandaşlarımız belirlemelidir. Vatandaşlarımızın istek ve talepleri her zaman önceliğimiz olacaktır" şeklinde konuştu.



17 yıldan bu yana aktif siyasetin içerisinde olduğunu söyleyen Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Yüreğir Belediye Başkanı olduktan sonra siyasi kimliğimizi bir kenara koyarak bütün Yüreğir'in belediye başkanıyım. Bizim hizmet anlayışımız hiç kimseyi ayırt etmeden vatandaşın işini kanun ve nizamlar çerçevesinde zorlaştırmadan ve aracı olmadan halletmek ve vatandaşa güler yüzlü olmak kırmızı çizgimizdir. Bunlara uymayan, vatandaşı azarlayan, işi zorlaştıran bürokratla çalışmamız mümkün değildir" diyerek çalışanların vatandaş odaklı çalışmalarını istedi. - ADANA

