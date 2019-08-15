Başkan Kocaispir Yetimler gülerse dünya güler
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Başkan Kocaispir Yetimler gülerse dünya gülerAdana'nın Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir bayram arefesinde 107 yetim çocuğu sevindirdi.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 05:39 Kaynak: DHA
Başkan Kocaispir Yetimler gülerse dünya güler Adana
'nın Yüreğir
Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir
bayram arefesinde 107 yetim çocuğu sevindirdi. İHH
Derneği ile yapılan işbirliği ile Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezin'de yapılan törende bir konuşma yapan Başkan Kocaispir Yüreğir'de ki yardıma muhtaç vatandaşları her zaman koruyup kollamaya çalışacaklarını belirterek, Yetimler gülerse dünya güler. Bizler yetim bir peygamberin ümmetiyiz. Hayat rehberimiz önderimiz, onun şefaatine nail olmaya hayırlı bir ümmet olmaya çalışıyoruz dedi. Kocaispir, konuşmaların ardından yetimlere hediyelerini eşi Raziye Kocaispir ile birlikte dağıttı
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