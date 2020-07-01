Başkan Koçak: "Tarım işçileri olmazsa tarım olmaz" - Son Dakika

Başkan Koçak: "Tarım işçileri olmazsa tarım olmaz"

Tarım ve hayvancılığın yoğun bir şekilde yapıldığı Aksaray'a gelen binlerce tarım işçisi tarlalarda çalışarak tarımsal faaliyetlerin sürdürüyor.

Tarım ve hayvancılığın yoğun bir şekilde yapıldığı Aksaray'a gelen binlerce tarım işçisi tarlalarda çalışarak tarımsal faaliyetlerin sürdürüyor.

Son Dakika: CHP'nin Meclis Başkanı adayı Haluk Koç oldu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu! Sosyal medya düzenlemesi geliyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, kızı hakkında ahlaksız paylaşım yapanlara sert çıktı

Tarım ve hayvancılık sektöründe ülke genelinde üretimden kaliteye ön sıralarda yer alan Aksaray'a büyük çoğunluğu Şanlıurfa'dan olmak üzere her yıl binlerce tarım işçisi geliyor. Arazilerde çalışmak için gelen yaklaşık 10 bin tarım işçisi yaz mevsimi boyunca tarlalarda çalışarak geçimlerini sağlarken, işçiler kentteki tarım ve hayvancılık faaliyetleri açısından büyük önem arz ediyor.

Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, tarlaların asıl sahiplerinin tarlalarda çalışan tarım işçileri olduğunu, tarım işçileri olmazsa tarımın olmayacağını belirterek, "Aksaray'ımız tarım ve hayvancılık kenti. Kent nüfusunun yüzde 80'i tarım ve hayvancılıktan geçimini sağlıyor. Yılda yaklaşık 10 bin Şanlıurfalı tarım işçisi Aksaray'a geliyor. Burada ayçiçeğinden pancara, patatese kadar her türlü tarım işlerini yapıyorlar. Aksaray genelinde tarlalara baktığımızda işçilerin yüzde 50'sini Şanlıurfalı tarım işçileri oluşturuyor. Biz de Ziraat Odası olarak tarım işçilerinin her zaman yanında oluyoruz" dedi. - AKSARAY

Aksaray, Koçak, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 13:46 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Koçak: 'Tarım işçileri olmazsa tarım olmaz' - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

13:49 Son Dakika: CHP'nin Meclis Başkanı adayı Haluk Koç oldu 12:37 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu! Sosyal medya düzenlemesi geliyor 12:32 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, kızı hakkında ahlaksız paylaşım yapanlara sert çıktı 12:23 İngiliz restoran grubu SSP, koronavirüs nedeniyle 5 bin kişiyi işten çıkaracak 12:08 Milli futbolcu Umut Meraş'ın annesi, fotoğrafları nedeniyle kendisine şantaj yapan iki şüpheliden şikayetçi oldu 11:20 Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu 11:14 Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı 09:57 Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme 09:16 Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki 00:02 Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı 21:29 Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı 21:13 Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi 20:24 Alişan, kaza sonrası kasko şirketinden 1 milyon TL aldığı iddialarına yanıt verdi 19:41 Cinnet getirip iki kızını öldüren adam, cinayetleri yasak aşkı ortaya çıkınca işledi 19:16 Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı
Son Dakika: CHP'nin Meclis Başkanı adayı Haluk Koç oldu
13:49
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 394,3 liradan işlem görüyor
12:47
Putin, 2036'ya kadar görevde kalmasını sağlayacak anayasa değişikliği referandumunda oy kullandı
12:39
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu! Sosyal medya düzenlemesi geliyor
12:36
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, kızı hakkında ahlaksız paylaşım yapanlara sert çıktı
12:32
Sanatçı Coşkun Sabah, "Orası tam bir bataklık" diyerek Twitter hesabını kapattı
12:30
İngiliz restoran grubu SSP, koronavirüs nedeniyle 5 bin kişiyi işten çıkaracak
12:23
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2020'yi herkesi şaşırtan bir büyüme oranıyla kapatacağız
12:21
Milli futbolcu Umut Meraş'ın annesi, fotoğrafları nedeniyle kendisine şantaj yapan iki şüpheliden şikayetçi oldu
12:08
Emmanuel Adebayor, Paraguay ekibi Olimpia ile sadece 4 maça çıkıp yollarını ayırdı
11:59
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2020 14:00:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Koçak: "Tarım işçileri olmazsa tarım olmaz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]