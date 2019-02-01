Başkan Koçak Yeniden Başkanlığa Seçildi

Aksaray Ziraat Odası Başkanlığı 27'inci olağan genel kurul seçiminde mevcut başkan Emin Koçak, tekrar başkan seçildi.

Aksaray Ziraat Odası Başkanlığı 27'inci olağan genel kurul seçiminde mevcut başkan Emin Koçak, tekrar başkan seçildi.



Aksaray'da Ziraat Odası Başkanlığı 27'nci olağan genel kurul seçimi gerçekleştirildi. Mevcut Başkan Emin Koçak'ın tek liste halinde girdiği seçimde çiftçiler oy kullanarak Başkan Koçak'ı yeniden başkanlığa seçti. Başkanlıkta güven tazeleyen Emin Koçak, 3'üncü kez başkanlığa seçilirken, önümüzdeki dönemde çok daha güzel çalışmalara, projelere imza atacaklarını söyledi.



Öğretmen Evi'nde gerçekleştirilen toplantıya yüzlerce çiftçi katıldı. Divan üyelerinin seçilmesinin ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından bir konuşma yapan Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, yapılan çalışmalar ve projelerden bahsetti. Ziraat Odası olarak üreticilere her alanda destek olduklarının altını çizen Başkan Koçak, "Aksaray'da ziraat odasının 30 bin üyesi var. 151 tane seçim bölgesi, muhtarlıklarımız var. 48 mahalle, 84 köyümüz, belediye mahallelerimiz var. 3'üncü dönemde rakipsiz çıkmak gerçekten onur verici. Demek ki biz bu şehre layık olmuşuz. Bu şehirde bize gerekli teveccühü göstermiş. Ben huzurunuzda tüm Aksaray'a teşekkür ediyorum. Aksaray tarım şehri. Nüfusunun yüzde 80'i tarımla uğraşıyor. Biz seçildiğimiz günden beri tarım için, ülke için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Çalışmalarımız kapsamında Aksaray'da eğitim seferberliği kurduk. Üreticilerimize, kadın çiftçilerimize, genç çiftçilerimize ve Aksaray'daki tüm çiftçi kardeşlerimize yararlı, faydalı olabilmek için eğitimler verdik" dedi.



"Girdi fiyatları arttı, ithalata karşıyız"



Aksaray'ın tarım ve hayvancılıkta son derece verimli bir il olduğuna dikkat çeken Başkan Koçak, "Tarım şehri Aksaray'da biz yonca üretiminde Türkiye 3'üncüsüyüz, pancarda Türkiye 3'üncüsü, kabakta Türkiye 4'üncüsü, çerezlik ayçiçeğinde Türkiye 6'ncısıyız, arpada 6'ncı, patateste 8'inci sıradayız. Yani bu demektir ki Türkiye'nin çoğunluğuna biz hizmet ediyoruz. En büyük sıkıntımız son günlerde girdi fiyatlarının artması. Girdilerimiz ciddi şekilde yüksek. Girdilerin düşürülebilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Girdilerin yüksek olması sebebiyle, gübre fiyatlarının yüksek olması nedeniyle 2019 yılında pancar taban fiyatının 320 TL olmasını istiyoruz. Çiftçi olarak üreticinin tarlada kalabilmesi için taban fiyatlarının ciddi şekilde artırılması lazım. Tarım ve hayvancılık sektöründe en büyük karşı olduğumuz şey de çerezlik ayçiçeği. Biz ithale karşıyız. Çerezlik ayçiçeğinde, sütte, ette, yoğurtta da, her şeyin ithalatına karşıyız. Dışarıda ithal ettikçe biz Türkiye'deki çiftçilerimizi bitiririz" dedi.



Yapılan konuşmaların ardından tek liste halinde gidilen seçimde oy kullanan çiftçiler Başkan Emin Koçak'ı yeniden başkanlığa seçti. - AKSARAY

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