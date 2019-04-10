Son Dakika Haberleri: Başkan Kocaman'a Eski Bakan Tüzmen'den Destek

Başkan Kocaman'a Eski Bakan Tüzmen'den Destek

1 saat önce

Kartepe Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman'ı ziyaret eden eski bakanlarından Kürşad Tüzmen, yeni görevinde başarı dileğinde bulundu.

Başkan Kocaman'a Eski Bakan Tüzmen'den Destek, System.String[]
Kartepe Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman'ı ziyaret eden eski bakanlarından Kürşad Tüzmen, yeni görevinde başarı dileğinde bulundu.

59. ve 60. Hükümetlerde Dış Ticaret ve Gümrüklerden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevinde bulunan Kürşad Tüzmen, Kartepe Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman'ı makamında ziyaret ederek başarı dileğinde bulundu. Hafta sonu Kartepe'ye gelen geçmiş dönem bakanlarından Tüzmen, Belediye Başkanı Kocaman'ı ziyaret ederek, "31 Mart yerel seçimlerinde Kocaeli'de büyük bir başarıya imza atarak Belediye Başkanı seçilen Av. M. Mustafa Kocaman'a yeni görevinde başarılar diliyorum. Önümüzde ki beş yılda Kartepe bulunduğu yerden daha ileriye gidecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" şeklinde konuştu.

"Tevazu, gayret ve samimiyet ile"

Yapılan ziyaret ve destek için geçmiş dönem bakanlarından Tüzmen'e teşekkür eden Başkan Kocaman, "Kartepe ilçemiz Kocaeli'nin en genç ilçesidir. İnşallah yeni dönemde de yatırımlarımız aralıksız devam edecektir. Kartepemiz turizmin önde gelen ilçeleri arasında hak ettiği yeri alacaktır. Bunun içinde Kartepemizi hep birlikte en iyi noktalara taşımak için gece-gündüz demeden tevazu, gayret ve samimiyet ile çalışacağız. Sayın Bakanımız ziyaretiyle bizleri onure etmiştir. Sağ solsun, var olsun" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:03 Kaynak: İHA
Kürşad Tüzmen, Mustafa Kocaman, Kartepe, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İmzasıyla Demir Yolu Taşımacılığında Kamu Hizmeti Yükümlülük Süresi Uzatıldı Erdoğan Talimat Verdi, Ahlat'ta Cumhurbaşkanlığı Köşkü İnşaatı Başladı Savcı Sayan'dan "Yabancı Uyruklulara Yardım Yapılmasın" Diyen Bolu Belediye Başkanı'na: Kur'an'ı Öpmek Yetmez
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 12:39:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Kocaman'a Eski Bakan Tüzmen'den Destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]