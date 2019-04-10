Başkan Kocaman'a Eski Bakan Tüzmen'den Destek

Kartepe Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman'ı ziyaret eden eski bakanlarından Kürşad Tüzmen, yeni görevinde başarı dileğinde bulundu.

Kartepe Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman'ı ziyaret eden eski bakanlarından Kürşad Tüzmen, yeni görevinde başarı dileğinde bulundu.



59. ve 60. Hükümetlerde Dış Ticaret ve Gümrüklerden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevinde bulunan Kürşad Tüzmen, Kartepe Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman'ı makamında ziyaret ederek başarı dileğinde bulundu. Hafta sonu Kartepe'ye gelen geçmiş dönem bakanlarından Tüzmen, Belediye Başkanı Kocaman'ı ziyaret ederek, "31 Mart yerel seçimlerinde Kocaeli'de büyük bir başarıya imza atarak Belediye Başkanı seçilen Av. M. Mustafa Kocaman'a yeni görevinde başarılar diliyorum. Önümüzde ki beş yılda Kartepe bulunduğu yerden daha ileriye gidecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" şeklinde konuştu.



"Tevazu, gayret ve samimiyet ile"



Yapılan ziyaret ve destek için geçmiş dönem bakanlarından Tüzmen'e teşekkür eden Başkan Kocaman, "Kartepe ilçemiz Kocaeli'nin en genç ilçesidir. İnşallah yeni dönemde de yatırımlarımız aralıksız devam edecektir. Kartepemiz turizmin önde gelen ilçeleri arasında hak ettiği yeri alacaktır. Bunun içinde Kartepemizi hep birlikte en iyi noktalara taşımak için gece-gündüz demeden tevazu, gayret ve samimiyet ile çalışacağız. Sayın Bakanımız ziyaretiyle bizleri onure etmiştir. Sağ solsun, var olsun" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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