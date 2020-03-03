Başkan Kocaman Ankara Caddesinde yapılan çalışmaları inceledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Kocaman Ankara Caddesinde yapılan çalışmaları inceledi - Son Dakika

Başkan Kocaman Ankara Caddesinde yapılan çalışmaları inceledi

6 saat önce

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Köseköy Battı-Çıktı yan yolunda bulunan Ankara Caddesi'nde yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Başkan Kocaman Ankara Caddesinde yapılan çalışmaları inceledi, System.String[]

Kartepe Belediye Başkanı Av.M. Mustafa Kocaman, Köseköy Battı-Çıktı yan yolunda bulunan Ankara Caddesi'nde yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı.


Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Dumlupınar Mahallesi'nde yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Kocaman yapılan çalışmalar hakkında bilgi alırken, "Belediyemize bağlı ekiplerimiz Dumlupınar Mahallesi Ankara Caddesi ve Gökçe Sokakta üstyapı çalışmalarına bölgemizin ihtiyacına uygun şekilde titizlikle devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.


Kesintisiz ulaşım


Kocaeli Büyükşehir ve Kartepe Belediyesi tarafından D-100'deki araç trafiğinin yoğunluğunu azaltmak ve kesintisiz hale getirmek için Kartepe ilçe merkezine bağlantı sağlayan ve İstanbul- Ankara karayolu trafiğini taşıyan Köseköy Köprülü Kavşağın hizmete açılması sonrasında yan yollarda ki çalışmalar hızla devam ediyor.


Bölgemizin ihtiyacı doğrultusunda


Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara Caddesi'nde 400 metre uzunluğunda perde duvar, 400 metre uzunluğunda 7 metre genişliğinde beton yol yapımının yanı sıra havai hat olarak geçen elektrikler yer altına alınma çalışmaları da tamamlanıyor. Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmaların bir hafta içerisinde tamamlanması planlanırken, bölgede incelemelerde bulunan Başkan Kocaman "Köprülü kavşağımızın hizmete açılması sonrasında hemşehrilerimizin ve esnaflarımızın ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda yan yol düzenlemelerini ivedilikle tamamlayacağız" dedi. - KOCAELİ

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Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:25 Kaynak: İHA
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