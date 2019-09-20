Başkan Kocaman asfalt çalışmalarını inceledi

Kartepe Belediye Başkanı Av.M. Mustafa Kocaman, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Sarımeşe Mahallesi Nizam-ı Cedit Caddesi ve Köseköy Mahallesi'nde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.



Kartepe Belediyesi, ilçenin fiziki kalitesini arttırmak çalışmalarına hızla devam ediyor. Yaklaşan kış mevsimi öncesinde Kent içindeki güzergahlarda ulaşım ağını daha güvenli ve rahat hale getirmek için Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Sarımeşe Mahallesi Nizam-ı Cedit Caddesi ve Köseköy Mahallesi'nde asfalt kırığı serildi.



Asfalt kırığı serildi



Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Balaban'dan Sarımeşe Mahallesi Nizam-ı Cedit Caddesi ve Köseköy Mahallesi'nde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Belediye ekipleri Sarımeşe Mahallesi Nizam-ı Cedit Caddesi'nde 15 metre genişliğinde 200 metre, Köseköy Mahallesi'nde 15 metre genişliğinde 400 metre uzunluğunda yola asfalt kırığı serildi.



Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, "Kartepe genelinde çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Üst yapı çalışmalarımızı bitirdiğimiz zaman bu bölgelerde araç trafiğini daha güvenli ve konforlu bir noktaya taşımış olacağız" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ