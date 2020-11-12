Başkan Kocaman basketbol düellosunu kaybetti

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, ziyaret ettiği Ertuğrul Gazi Anadolu ve Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi'nde okulun öğrencileri ile yaptığı basketbol düellosunu kaybetti.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek ile birlikte Ertuğrul Gazi Anadolu ve Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi'ni ziyaret etti. Ziyarette gençlere Covid-19 tedbirlerine tavizsiz uymaları yönünde uyarılar yapan Başkan Kocaman, öğrencilerle okulun spor salonunda basketbol düellosu yaptı. 9'ncı sınıf öğrencisi Ramazan Korkut ile basketbol iddiasına giren Başkan Kocaman, kaybedenin tatlı ısmarlayacağı yarışmayı 10-9 kaybetti.

Karşılaşma sonrasında öğrencilere tatlı ikram eden Başkan Kocaman, "Ben profesyonel basketbol oynamış biri olarak maalesef kaybettim. Ramazan kardeşim çetin ceviz çıktı. Çok yetenekli. İdmansız olmanın dezavantajı bendeydi. Türk gençliğinin eline su dökülmez Ramazan kardeşim tatlıyı hak etti. Sportmenlik, dostluk ve gençlik kazandı. Kaybettik ama işi tatlıya bağladık" dedi. - KOCAELİ