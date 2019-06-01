Son Dakika Haberleri: Başkan Kocaman belediye personeli ile bayramlaştı
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Başkan Kocaman belediye personeli ile bayramlaştı

13 dakika önce

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, belediye personeli ile bayramlaştı.

Başkan Kocaman belediye personeli ile bayramlaştı, System.String[]
Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, belediye personeli ile bayramlaştı.

Başkan Kocaman, Ramazan Bayramı öncesi son iş günü birimlerde çalışan personeli ziyaret ederek, iyi bayramlar diledi. Başkan Kocaman, belediye hizmet binasında görev yapan personel ile bayramlaşması sonrasında Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ile bayramlaştı.

Ekip arkadaşları ile tek tek bayramlaşan Başkan Kocaman, "11 Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif ayını geride bırakıyoruz. Allah'a hamd olsun hep birlikte bayrama kavuşuyoruz Ramazan Bayramı inşallah dünyada insanların yaşadıkları sıkıntıların geride kaldığı bir bayram olur. Kartepe'de yeni bir dönem başlamıştır. Kartepemizin hak ettiği yere gelmesi için gereken yatırımlara devam edeceğiz. Bunu da hep birlikte başaracağız. Rabbim, düzenimizi, birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Hayırlı bayramlar" dedi. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 12:58 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, Kartepe, Güncel
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