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Başkan Kocaman çalışmaları inceledi

33 dakika önce

Kartepe Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman, Fatih Sultan Mehmet, Sarımeşe, Emekevler ve Uzuntarla Mahalleleri'nde yapılan çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Kocaman çalışmaları inceledi, System.String[]
Kartepe Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman, Fatih Sultan Mehmet, Sarımeşe, Emekevler ve Uzuntarla Mahalleleri'nde yapılan çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Kocaman, Fatih Sultan Mehmet, Sarımeşe, Emekevler ve Uzuntarla Mahalleleri'nde yapılan çalışmaları yerinde inceledi ve çalışanlara kolaylık diledi. Başkan Kocaman, "Kartepe'mizin birçok noktasında devam eden üst yapı ve çevre düzenleme çalışmalarımıza hız verdik ve yakından takip ediyoruz. Belediyemiz çözüm odaklı çalışmalarını titizlikle yürütüyor" dedi.

Uzuntarla Spor Kompleksi ve Kültür Merkezi yükseliyor

Belediye Başkanı Kocaman Uzuntarla Mahallesinde yapım süreci devam eden Spor Kompleksi ile Kültür Merkezi Projesini de inceledi. Mahalle sakinlerinin istek ve taleplerini de dinleyen Başkan Kocaman, "Uzuntarla mahallemizde yapım süreci devam eden Spor Kompleksi ve Kültür Merkezi projelerimiz bittiği zaman bölgemize ve bölge insanımıza çok yakışacak iki güzel proje olacak. İnşaat sürecinin vaktinde bitirilebilmesi, bir an evvel hemşehrilerimizin hizmet alabilmesi için çalışmalarımızı yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Belediye ekipleri çalışmalarını hızla nihayete erdirmek için büyük gayret gösteriyor. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:36 Kaynak: İHA
Fatih Sultan Mehmet, Uzuntarla, Sarımeşe, Kartepe, Güncel
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