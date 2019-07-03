Son Dakika Haberleri: Başkan Kocaman çalışmaları yakından takip ediyor
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Kocaman çalışmaları yakından takip ediyor

2 saat önce

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Dumlupınar ve Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde yapılan çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Kocaman çalışmaları yakından takip ediyor, System.String[]
Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Dumlupınar ve Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde yapılan çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Dumlupınar ve Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Belediye Başkanı Kocaman, Dumlupınar Mahallesi'nde askeriye sapağı mevkiinde yol çalışması ve Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde yapımı devam eden parke onarım çalışmalarını inceleyerek bilgi aldı. Bu bölgede yapılan çalışmalar İzmit İlçe bağlantısı olması ile de dikkat çekiyor. Belediye ekipleri üst yapı ve çevre düzenleme çalışmalarını hızla nihayete erdirmek için büyük gayret gösteriyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Kocaman "Kartepemiz hep birlikte yapacağımız çalışmalarla örnek bir ilçe olacaktır. Son on yılda Kartepe ciddi anlamda ilerleme kaydetti. Turizm merkezi olan Kartepemiz de yeni yatırımlarımız ile daha çok turist ağırlayacağız. Ulaşım ağında ki iyileştirmeler ve yeni yatırımlar ilçemize olan ilgiyi arttıracaktır. İzmit İlçe ile olan bağlantı yollarımızın daha iyi duruma gelmesiyle Kartepe ticari anlamda da gelişecektir" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 01:02 Kaynak: İHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Zenginlere ek vergi Ekim ayına ertelendi Rusya donanmasına ait denizaltında yangın! 14 asker hayatını kaybetti Naim Süleymanoğlu'nun bu karesi yıllar sonra ortaya çıktı Türkiye'yi düşman ilan eden Hafter'in göçmen katliamına Dışişleri'nden tepki

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 15:18:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Kocaman çalışmaları yakından takip ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]