Başkan Kocaman'dan

Kartepe Belediye Başkanı Av.M. Mustafa Kocaman, Covid-10 önlemleri kapsamında Kartepeli hemşehrilerine evlerinde kalmaları çağrısını yinelerken, 60 kamu binası titizlikle dezenfekte edildi.



Çin'in Hubei eyaletine bağlı olan Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan Covid-19 önlemleri Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman'ın talimatı ile ekipler titizlikle dezenfekten çalışmalarına devam ediyor. Kartepe Belediye Başkanlığı bünyesinde kurulan ikişer kişiden 10 ekip dezenfekten çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.



60 kamu binası dezenfekte edildi



Belediye dezenfekten ekipleri tarafından Kartepe Belediyesi hizmet binası, Kartepe İlçe Kaymakamlığı, Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ile bağlı birimleri, İl AFAD Müdürlüğü, noter binaları, tren istasyonu, Kartepe Ziraat Odası, Kartepe Orman İşletme Müdürlüğü, Cengiz Topel Havalimanı, 32 muhtarlık binası ve 2 adet Rehabilitasyon Merkezi olmak üzere toplam 60 adet kamu kurumu binasında dezenfeksiyon işlemi yapıldı.



"Evde Kal Kartepe"



Kartepeli hemşehrilerine her fırsatta seslenen Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman "Kartepe genelinde tedbiri elden bırakmıyoruz. Yaşadığımız bu sürecin normalleşmesine kesinlikle izin vermiyoruz. Sizden önemle rica ediyorum lütfen gerekmedikçe evlerimizden ayrılmayalım. Bu süreci hep birlikte aşacağız. Covid-19'a karşı alınan tedbirlere harfiyen uymak çok önemlidir. Şimdi evde kalma zamanıdır" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ